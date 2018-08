GOVERNO LIMA FLAT TAX AUTONOMI,VERSO NUOVI AMMORTAMENTI

Flat tax, pensioni, reddito di cittadinanza. Il governo gialloverde non rinuncia a nessuna delle priorità della manovra 2019 (a cui aggiungere il disinnesco delle clausole Iva «messe da quelli prima», come afferma il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti). Ma far tornare i conti a settembre non sarà così semplice, visto che solo la flat tax per gli autonomi al 15% prevista dalla proposta di legge presentata dalla Lega costa 3,5 miliardi. Una cifra importante che probabilmente dovrà essere limata se si vorrà tenere fede anche agli altri impegni del programma di governo. La platea di destinatari potrebbe quindi essere ridotta, abbassando la soglia di fatturato entro cui aderire al regime forfettario. La proposta la fissa a 100.000 euro ma non è escluso che, volendo inserire la norma già nella prossima legge di bilancio, il primo passo possa riguardare autonomi con ricavi inferiori. Nelle prime indicazioni si era parlato di un range compreso tra i 60.000 e gli 80.000 euro, con un costo di circa un miliardo. Il conto risulterebbe così meno salato, ma secondo il Pd il problema è comunque altrove. I dem fanno notare infatti come una misura del genere non farebbe che scatenare un esodo dal lavoro dipendente al falso lavoro autonomo. Secondo Marco Leonardi, ex stratega della politica economica di Palazzo Chigi, «se fai flat tax 15% solo per le partite Iva fino a 100mila euro e non per i lavoratori dipendenti, spingi milioni di dipendenti a trasformarsi in false partite Iva. Invece di pagare più di 30% Irpef pagherebbero il 15% senza Iva e Irap». Sul fronte imprese si starebbe invece studiando qualche adeguamento di super e iperammortamento, incentivi figli del piano Industria 4.0 ma che il governo vorrebbe prorogare. Una delle ipotesi tecniche per rendere la misura in qualche modo strutturale è la revisione dei coefficienti di ammortamento, fermi al 1988, per ridurre il tempo necessario ad assorbire il costo degli investimenti, considerato oggi troppo lungo in relazione ai ridotti cicli di vita dei beni ad alto contenuto tecnologico a cui gli incentivi sono destinati. Per l’iperammortamento, attualmente a sostegno prevalentemente degli investimenti in macchinari, potrebbe invece essere prevista una sorta di premialità per l’innovazione ‘datadriven’ dei processi produttivi.

