RECORD BUS INCENDIATI, 19 NEL 2018

«A Roma continuano a prendere fuoco i bus dell’Atac e stavolta a bruciare è stata una vettura andata in fiamme sul Grande Raccordo Anulare nella carreggiata in direzione di Fiumicino all’altezza dell’Ardeatina. Sul comparto trasporti la giunta 5 Stelle ha fallito clamorosamente, affondati e mai avviati i progetti sulla mobilità sostenibile, l’Atac lasciata nel caos e utilizzata come ‘poltronificio grillinò mentre la manutenzione dei mezzi è stata del tutto completamente. Gli incendi sono all’ordine del giorno e con quello di oggi salgono a 19 i casi registrati nella Capitale dal 2018. In città è record di bus incendiati, per la Raggi una media da guinness dei primati». È quanto dichiara in una nota Andrea De Priamo, capogruppo di Fdi in Campidoglio.

