Sorpresa, i grillini scoprono le Terme di Fogliano..

«Cosa ha fatto fino a oggi la Regione Lazio per tutelare le Terme di Fogliano che nel 1993 affidò in concessione trentennale al Comune di Latina?». Così, in una nota, Gaia Pernarella, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Lazio e «prima firmataria, dopo le recenti interrogazioni alla Camera e al Senato del gruppo parlamentare, di un’ulteriore interrogazione con richiesta di risposta scritta, indirizzata questa volta al presidente Nicola Zingaretti, e agli assessori Gian Paolo Manzella, Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Start-up, »Lazio Creativo« e Innovazione, e Alessio D’Amato, Sanità e Integrazione Socio – Sanitaria». «Nell’ambito delle competenze regionali – sottolinea la Pernarella -, con la nostra interrogazione intendiamo capire come il Comune di Latina abbia adempiuto a tutte le prescrizioni previste nella delibera di Giunta Regionale del 23 dicembre 1993 con cui la Regione Lazio gli rilasciava per trent’anni la concessione all’utilizzo delle acque termominerali. E in particolare cosa l’amministrazione regionale abbia fatto fino a oggi, e cosa intenda fare nel breve termine, per tutelare questo bene collettivo che per quasi sessant’anni è stato sostanzialmente abbandonato a se stesso». «In particolare, – prosegue la nota – si chiede nell’interrogazione quali ragioni hanno impedito l’inizio dei lavori nell’area di Fogliano, quali giustifiche siano state fornite ai ritardi, quali analisi e misurazioni sono state effettuate sulle acque e sui pozzi di captazione». «Quello che si è consumato nei pressi del lido di Latina e del lago di Fogliano, in pieno Parco Nazionale del Circeo, come hanno più volte sottolineato gli attivisti del ‘Meetup 256’ protagonisti di un esposto alla Corte dei Conti che io stessa ho sottoscritto a maggio, – aggiunge Pernarella – ci appare a tutt’oggi come uno dei fallimenti costati maggiormente ai cittadini di Latina e dell’intera provincia: sia per perdite in denaro pubblico che di opportunità occupazionali. E con l’ultima drammatica beffa di una possibile svendita di terreni di enorme pregio che ora rischiano di essere acquistati molto al di sotto del loro reale valore».

