Ancora temporale e alberi caduti, Roma è in difficoltà

Nuovo temporale su Roma: come negli ultimi giorni piogge torrenziali si sono abbattute sulla capitale provocando cadute di alberi e allagamenti stradali. Un albero è caduto sulla Cassia bis, all’altezza dell’innesto del Gra in direzione Saxa Rubra e ha danneggiato una macchina provocando una lunga fila di auto in ingresso a Roma. Nei giorni scorsi alberi pericolanti avevano reso necessario bloccare l’accesso a Piazza del Popolo. Disagi per altri alberi caduti anche sulla Nomentana – informa, via twitter, Luceverde Roma – chiusa al traffico per la presenza di alberi sulla carreggiata in prossimità di via S.Alessandro. Inevitabili le ripercussioni anche sulla circolazione degli autobus. «La linea 337 devia su percorso alternativo – comunica InfoAtac – in entrambe le direzioni». All’altezza via di sant’Alessandro dopo il Gra, è caduto un grosso albero che ha causato al rottura di una condotta idrica. Sul posto una pattuglia della polizia locale del Gruppo Nomentano, i vigili del fuoco in attesa di una squadra dell’Acea. Traffico rallentato anche a Lungotevere Tor Di Nona, altezza ponte Umberto, a causa della caduta di un grosso ramo sulla strada. Un grosso ramo infine è caduto su alcune auto in via Monteverde

Fuggi fuggi anche dalle spiagge del litorale romano, dove il temporale ha colpito questa volta anche la linea di costa tra Ostia, Fiumicino e Fregene, costringendo tanti bagnanti ad allontanarsi velocemente dalle spiagge. La contemporanea «fuga» di tante auto ha causato rallentamenti della viabilità all’interno della città di Fiumicino e sulle arterie come via Coccia di Morto, tra Focene e Fiumicino, in particolare per il traffico di rientro verso la Capitale.

