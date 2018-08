MIGRANTI: ALLARME MSF, 4MILA IN ATTESA AL CONFINE FRA BOSNIA E CROAZIA

Allarme di Medici senza Frontiere per gli oltre 4000 migranti e rifugiati che stanno trovando rifugio in campi informali e abitazioni occupate lungo il confine della Bosnia con la Croazia. «Le condizioni umanitarie nei due punti di maggiore affluenza lungo il confine sono pessime e rischiano di peggiorare con l’arrivo dell’inverno», si legge in un comunicato diffuso dall’organizzazione umanitaria. «Ai margini della città di Bihać, circa 3000 persone vivono dentro e intorno a una struttura di cemento in stato di deterioramento e nella vicina città di Velika Kladusa, circa 1000 persone vivono in tende e rifugi improvvisati fatti di teloni e altri materiali di fortuna», denuncia Msf. Le pessime condizioni umanitarie negli insediamenti transitori al confine della Bosnia- Erzegovina sono rese peggiori da una risposta lenta e inadeguata alla situazione», afferma Juan Matias Gil, capo missione di MSF per Serbia e Bosnia-Erzegovina. «Queste persone -aggiunge – non solo non hanno accesso ai servizi medici, ma non hanno neanche assistenza di base come cibo, riparo, vestiti e servizi igienici».

Ti potrebbero interessare anche: