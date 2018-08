MUSICA: DAI ‘KOLORS’ AD AL BANO, FESTIVAL SHOW 2018 FA TAPPA A MESTRE

Il 24 agosto Festival Show 2018, il festival itinerante dell’estate italiana, torna ad essere protagonista in Piazza Ferretto a Mestre (Venezia), con la settima tappa del tour. Il cast che salirà sul palco di Mestre sarà, ancora una volta, in grado di mettere d’accordo spettatori di tutte le età. Ci saranno gli idoli dei giovani The Kolors, Thomas, Irama, ex Otogo, Moreno oltre a due artisti che hanno alle spalle anni di onorata carriera, Al Bano e Red Canziani. Si esibiranno, poi, Davide Merlini e Dalise. Per la sezione giovani emergenti, si sfideranno Kateryna Biehu dall’Ucraina e Sonia da Catania. Presenta lo spettacolo l’attrice e conduttrice tv Bianca Guaccero insieme a Paolo Baruzzo, da sempre protagonista del festival itinerante organizzato da Radio Birikina e Radio Bella & Monella. Presenza fissa a Festival Show, quella di Hoara Borselli, che conduce lo speciale radiofonico in diretta su Radio Bella & Monella, intervistando gli artisti presenti in ogni tappa e raccontando i numerosi retroscena. La sera, durante lo show, l’avvenente showgirl toscana è invece protagonista, insieme agli artisti di punta, dei collegamenti dal backstage. In ogni tappa gli artisti sono accompagnati dal corpo di ballo guidato da Etienne Jean Marie e dall’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana. Durante la serata in programma due momenti a carattere sociale. Quello ‘storicò a favore della Città della Speranza, Fondazione che si occupa di raccogliere fondi per i bambini malati di gravi patologie e una campagna di sensibilizzazione contro l’inquinamento da plastica nei mari. (

Ti potrebbero interessare anche: