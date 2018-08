Picchia a morte la madre di 91 anni: arrestata a Padova la figlia

Picchia a morte la madre di 91 anni. E’ morta sabato all’ospedale di Cittadella (Padova) Maria Barci, la pensionata di Carmignano di Brenta che a luglio, circa 45 giorni fa, era stata ricoverata in ospedale con il naso rotto e piena di lividi per le percosse ricevute in più circostanze. La figlia, S.C., 67 anni, era stata arrestata per il reato di maltrattamenti in famiglia: è ai domiciliari. E la sua posizione penale potrebbe aggravarsi, i carabinieri hanno sequestrato la cartella clinica.

Nei mesi scorsi i carabinieri per incastrare la donna che si accaniva sull’anziana madre hanno installato delle telecamere nell’abitazione: poi l’irruzione a sorpresa

