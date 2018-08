Spari davanti a metro Londra, 3 feriti

Tre persone sono rimaste ferite ieri sera in seguito a una sparatoria davanti alla fermata della metropolitana di Kingsbury a Brent, un quartiere nordest di Londra.

I feriti, riporta il Mail online, sono due uomini e una donna. Finora la polizia non ha eseguito alcun arresto. Si allunga così la scia di sangue sulla capitale britannica, sempre più spesso teatro di violente risse, attacchi con l’acido, accoltellamenti e omicidi.

La sparatoria è avvenuta sulla Kingsbury Road, solo poche ore dopo un’altro episodio davanti a una scuola a Maida Hill, un quartiere ovest di Londra, che non ha provocato feriti.

Dall’inizio dell’anno, secondo Scotland Yard, sono state uccise a Londra circa 90 persone, contro le 118 persone dell’intero 2017.

