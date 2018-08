Veneto, cinghiale un problema? facciamo la DOP



Perché in Veneto il cinghiale è un problema? Perché si tratta di una specie alloctona, ovvero che non viveva da secoli nella pianura veneta, e gli esperti, tra cui il consigliere regionale Sergio Berlato (FdI), ci spiegano che si tratta di “cinghiali maialati” che andrebbero “eradicati”. In breve, si tratta di cinghiali da allevamento che molto probabilmente sono fuggiti dai recinti ed hanno ripreso la vita da animali selvatici e si sono riprodotti in misura esponenziale, invadendo l’habitat del parco dei Colli Euganei. Successivamente si sono diffusi nelle aree incolte e boschive della pianura veneta, dei Colli Berici e dell’area pedemontana veneta. Creano problemi alle colture per i continui saccheggi sia nei campi sia nei frutteti. Danni rifusi dalla Regione del Veneto agli agricoltori.

Ai primi di agosto l’assessore regionale all’agricoltura Giuseppe Pan (Lega) ha convocato nella sede del parco dei Colli Euganei il tavolo tecnico per la gestione degli ungulati. È stata l’occasione per fare il punto sulla gestione del piano predisposto dalla Regione per il contenimento della popolazione dei cinghiali. Un dato: nei primi sette mesi del 2018 sono stati abbattuti 592 capi di cinghiale. I “selecontrollori” (cacciatori autorizzati con permesso speciale) sono 80 e altri 40 sono prossimi ad ottenere l’abilitazione da parte del Parco.

Nell’occasione l’assessore Pan ha lanciato una proposta per far diventare il problema una risorsa: è stato avviato l’iter per inserire carni e insaccati del territorio euganeo nell’Elenco nazionale dei prodotti agroalimentari nazionali. Insomma si vorrebbe arrivare alla DOP “cinghiale veneto” o “cinghiale colli euganei”. «L’area del parco Colli è area di tipicità enogastronomiche – ha affermato Giuseppe Pan – che devono essere valorizzate con un marchio di origine e una adeguata campagna di marketing. Tra le tipicità e i prodotti originali dei Colli – ha aggiunto l’assessore all’Agricoltura – possono trovare spazio e valorizzazione anche le carni e i derivati dei cinghiali oggetto di prelievo e abbattimenti, ovviamente sottoponendoli ai dovuti controlli di filiera

(fonte Vvox)

