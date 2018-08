QUI VITERBO/ Qualche turbolenza per S.Rosa



WANDA CHERUBINI –

Si è tenuta questa mattina la IV Commissione inerente le festività di Santa Rosa 2018. Il presidente Stefano Caporossi ha subito tenuto a precisare che il rinvio della commissione è stato dovuto ad un contrattempo familiare del dirigente, dott. Luigi Celestini. Ha poi tuonato: “Che figura ci facciamo nei confronti della città? Facciamo figure da comiche e non mi sta bene. Stiamo lavorando per qualcosa che è la nostra festività. Cerchiamo di essere meno ridicoli possibili”.

L’assessore alla Cultura Marco De Carolis ha, quindi, illustrato le spese per Santa Rosa. Partendo dalle tribune, è stata fatta una determina per la gara al ribasso, vinta dalla ditta Carramusa per 39mila euro. Le tribune sono 822 posti, di cui 699 per la vendita e le restanti per le autorità. Aggiunte 600 sedie a pagamento. Per le forze dell’ordine piazza del Plebiscito è una piazza sensibile. Su piazza del Teatro ci saranno solo posti a sedere, in tutto circa 3300 posti. Ogni piazza sarà rigorosamente controllata anche con metal detector. Stessa cosa a piazza Fontana Grande, dove ci saranno 1200 persone in piedi. Abbiamo cercato di mettere 400 sedie gratuite, ma la scelta era tra 3mila persone in piedi e 400 sedute, abbiamo optato per le persone in piedi. Per le tribune non ci sono stati tempi tecnici per fare la gara come lo scorso anno”.

Per la promozione e diretta televisiva l’assessore De Carolis ha chiarito che la ditta che farà il servizio realizzerà (TelePadrePio, ndr.) anche la diretta su Facebook. Il Comune, così facendo, ha realizzato un risparmio di 12mila euro. Sul sito del Comune vi sarà anche il canale youtube. 12mila euro verranno impegnate sul Corriere della Sera, che dal 27 agosto pubblicherà per 8 giorni l’evento con fotogallery e diretta tv sul canale Corriere.tv. Lo scorso anno sono stati impegnati 10mila euro sui giornali locali. Secondo noi è giusto promuovere Santa Rosa a livello nazionale”.

Il consigliere Grancini ha chiesto perché il bando non sia stato fatto nei tempi giusti. il dirigente Celestini ha risposto che la prima riunione del comitato c’è stata a luglio e che sia necessario che i soldi per Santa Rosa non vengano stanziati il 3 agosto.

Ha poi preso la parola il consigliere Antoniozzi (Viterbo 2020), che ha affermato: “Da cittadino trovo assolutamente surreale che ci troviamo a 15 giorni dall’evento a discutere sulle modalità dell’evento. Dovremmo stare qui a ragionare già del Natale e sarebbe già tardi”.

Il consigliere Antoniozzi ha poi proposto l’acquisto delle tribune con la vendita affidata al Sodalizio dei Facchini.

Il presidente Caporossi ha proposto di istituire un ufficio che si occupi tutto l’anno delle festività di S. Rosa. Il consigliere Grancini ha suggerito di fare un bando triennale che preveda tutto ciò che è il pacchetto Santa Rosa.

Il consigliere Barelli ha voluto sottolineare: “I 22 mila euro da dare alla stampa non sono mai esistiti. Nel 2017 è stato messo una tantum, ma non aveva nulla a che vedere con Santa Rosa. Non c’era una posta specifica”.

Giunto anche il sindaco Giovanni Arena, che ha accolto l’indicazione di dare un indirizzo di scelta da parte dell’amministrazione, anche se la determina di giunta sarebbe stata anacronistica farla prima delle diverse commissioni svolte in Prefettura.

Il consigliere Bianchini ha ribadito che l’amministrazione si è insediata il 17 luglio e che il 31 luglio è stato approvato il bilancio. “Ci troviamo ad affrontare una problematica che da qui al prossimo anno avremo tutta la volontà di affrontare per tempo. Il prossimo anno l’assessore De Carolis potrebbe essere messo in croce, ma, ad oggi, da meno di 40 giorni di insediamento del consiglio, mi sembra pretestuoso. La giunta potrebbe destinare risorse per informare i viterbesi sul Settembre viterbese. Sull’istituzione dell’ufficio su Santa Rosa c’è bisogno di soldi e personale. Poi il catering dovuto agli ospiti di Palazzo dei Priori non ha senso. Preferirei che i soldi vengano spesi per le telecamere”.

Infine, la consigliera Frontini ha chiesto come mai la diretta tv non sia stata affidata alla società che ha presentato offerta più bassa e se sia previsto un subappalto.

Celestini ha risposto che nel bando era richiesta una esperienza quinquennale e come non sia stato richiesto un subappalto.

L’assessore De Carolis ha, infine, annunciato che ci saranno instagrammer nazionali a seguire l’evento Santa Rosa e come tutto ciò sarà a costo zero per il Comune. Inoltre, ha affermato come l’amministrazione sia riuscita a fare anche il cartellone del Settembre viterbese senza ancora il contributo del Comune.

Area degli allegati

Ti potrebbero interessare anche: