Crollo del ponte, la Finanza sequestra i cellulari dei dirigenti di Autostrade

La Guardia di finanza nel corso delle operazioni di sequestro condotte nelle sedi Autostrade di Genova, Firenze e Roma su mandato della procura di Genova, ha acquisito, a quanto si apprende, anche copia dei dati contenuti nelle sim di 15 cellulari di dirigenti della società. Non sono invece stati sequestrati video, che erano già stati acquisiti in precedenza. Sequestrata anche tutta la corrispondenza tra Autostrade e Ministero delle Infrastrutture relativa a ponte Morandi. La Guardia di finanza è anche oggi, a quanto si apprende, nelle sedi di Autostrade di Genova, Roma e Firenze per proseguire nell’acquisizione di materiale utile all’inchiesta. Questo è necessario, in particolare, per completare sul piano tecnico la copia del server di posta elettronica, operazione che richiede almeno tre, quattro giorni di lavoro.

