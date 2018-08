Nave Diciotti, Salvini: “A bordo tutti immigrati illegali. Fico? E’ un problema dei 5Stelle”

“Il mio obiettivo è il ‘no way’ australiano, e sulla Diciotti sono tutti immigrati illegali”. Così il ministro dell’Interno Matteo Salvini torna sul caso della nave della Guardia costiera ferma al largo del porto di Catania con 177 persone a bordo alle quali è stato vietato di sbarcare. “Io non temo nulla – ha proseguito il vicepremier – ho coscienza a posto, lavoro benissimo con il premier Conte, c’è una perfetta sintonia. Ieri mi ha chiesto informazioni e io gliel’ho date mentre da ministro e da padre stavo dando indicazioni per far scendere i minori dalla nave Diciotti”.

E il ministro dell’Interno torna sulla polemica con il presidente della Camera Roberto Fico. “Con Luigi Di Maio lavoro molto bene. Qualcun altro ha tanto tempo per parlare, penso al presidente della Camera, che ogni tanto dice e fa l’esatto contrario di altri esponenti M5s: è un problema che si risolveranno loro”.

