Scandalo Bennett, Asia Argento si ritira dal festival musicale “Le Guess Who”

Sono giorni intensi e colmi di apprensione per Asia Argento, al centro dello spinoso scandalo Jimmy Bennett, sollevato dall’autorevole New York Times e avallato dal sito scandalistico TMZ che ha diffuso un selfie a letto e alcuni messaggini risalenti al presunto incontro hot nel 2013 in un albergo della California. La giudice di X Factor inizia ora a sperimentare sulla sua pelle le prime prevedibili conseguenze delle accuse di molestie che l’attore – oggi 22enne – avrebbe subito quando era ancora minorenne. Asia Argento, infatti, si è ritirata dal festival musicale ‘Le Guess Who’ per cui è stata curatrice. Alla manifestazione che si terrà a Utrecht dall’8 al 10 novembre prossimo, parteciperanno artisti scelti direttamente dall’attrice e cantautrice, tuttavia la sua presenza non sarà più necessaria. Foto @Kikapress

