MUSICA: DAL 29 AGOSTO A TREVISO TORNA L’HOME FESTIVAL

Novanta artisti annunciati e otto palchi pronti ad accoglierli in cinque giorni: sono i numeri di Home Festival, l’evento live musicale pluripremiato che torna a Treviso da mercoledì 29 agosto a domenica 2 settembre. Si inizia con Aperol Spritz Home, l’opening ufficiale di Home Festival. Ad esibirsi sul palco del DAY 0 saranno il 29 agosto: Ermal Meta, reduce dalla vittoria a Sanremo (in coppia con Fabrizio Moro, con il brano «Non mi avete fatto niente», disco di platino), la partecipazione all’Eurovision Contest a Lisbona e di un sold out al Forum di Milano; Le Vibrazioni, la storica rock band milanese composta da Francesco Sarcina, Stefano Verderi, Marco Castellani e Alessandro Deidda, tornata insieme la scorsa estate. Dopo aver partecipato al Festival di Sanremo con il brano «Così Sbagliato» e aver pubblicato «V», il loro quinto album in studio (distribuito da Artist First), sono tra i protagonisti dell’estate con «Amore Zen» insieme a Jake La Furia. E ancora, la band romana Joe Victor, vincitrice del contest «Sziget & Home Sound Fest», i Rumatera, l’eccezione più unica che rara «Made in Veneto», che festeggiano i 10 anni di carriera, La Scapigliatura, premiati nel 2015 con la Targa Tenco per la miglior Opera Prima, mentre nel 2016 album e band hanno ricevuto il Premio Lunezia. Con loro anche Rovere, Twee, Universal Sex Arena e una serata tributo ai mostri del rock, un estratto del famoso festival «Monsters Of Rock» con AC/DC, Guns N’ Roses e Metallica. Infine ci pensa il collettivo trevigiano Susum Soundsystem w/ Michael Salmon + Gilo + Detroit Soul + Laesh + Crai a far ballare fino a chiusura la prima di Home Festival.

