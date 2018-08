Nuovo stadio? Per ora l’As Roma trasloca all’Eur

L’As Roma lascia Trigoria, o quasi. I giallorossi hanno scelto l’Eur come nuovo quartier generale della società, annunciando lo spostamento a breve di qualche ufficio.

A darne l’annuncio è il numero uno di Eur Spa, Roberto Diacetti, che rilanciando un’indiscrezione della stampa, rende nota come la società abbia scelto proprio un edificio di Eur Spa come proprio “headquarter”. Gli uffici relativi strettamente all’ambito sportivo dovrebbero rimanere nella tradizionale sede di Trigoria, mentre gli uffici amministrativi dovrebbero essere spostati in una zona più centrale. Forse una manovra di avvicinamento a Tor di Valle, futura casa del nuovo stadio al momento stretta tra dubbi e incertezze giudiziarie. Una novità che trova la soddisfazione da Diacetti, che dichiara:”È un progetto che ho curato personalmente – rivendica Diacetti su Facebook – e rientra nella più ampia strategia di locare i prestigiosi edifici dell’E42 ad Aziende in grado di portare valore aggiunto e ‘notorietà’ ad un quadrante che è diventato il business e congress district della città”.

