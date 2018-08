Sisma, nasce la Borsa del Turismo per la ripartenza del Centro Italia

dal 24 agosto al 2 settembre a Expo Village San Benedetto Tronto

– Uscire dallo stallo causato del sisma per mettere in moto il motore economico del turismo e dell’enoturismo. E’ l’obiettivo della Borsa del Turismo dell’Expo Village di San Benedetto del Tronto, dal 24 agosto al 2 settembre 2018, primo evento che, sottolineano i promotori in una nota, può essere un motore di impegno, di sviluppo, di comunione e di solidarietà molto importante.

“Fare vacanza e fare turismo – dice Giampietro Comolli amico e sostenitore degli amici dei comitati e associazioni terremotati-alluvionati, oltre a essere un noto economista e docente sulla formazione dei Distretti Produttivi Turistici e del Vino – nei paesi e nelle città colpite dal terremoto del 24 agosto 2016 in Centro Italia è il più bel modo di sostenere la ricostruzione e la ripresa economica di tutta l’area vasta interna colpita dal sisma e che coinvolge territori bellissimi, produttivi, di storia e di cultura di quattro regioni. La ricostruzione strutturale e strumentale, come aveva detto il commissario governativo Paola De Micheli, durerà anni per forza, ma piccoli interventi, avviamenti leggeri, iniziative di ripristino chirurgico soprattutto in area senza macerie devono partire subito con fondi certi e semplificazione. Ecco che un campeggio, una ciclovia, un turismo sportivo, attività ludiche, campestri, vacanze scolastiche, ritiri di squadre sportive, ecc… possono essere un aiuto enorme. Non solo economico, ma anche di speranza e di sostegno mentale”.

Comolli sarà presente e parlerà di queste cose proprio il 1-2 settembre. Sabato 25 agosto, invece, alle ore 18 avrà inizio una tavola rotonda cui parteciperanno i politici delle 4 regioni, sindaci e amministratori, architetti e geologi, economisti di strutture e infrastrutture su un tema concreto e pratico: Come uscire da una catastrofe naturale e con quali mezzi. Il futuro di innovazione e aggregazione.(

