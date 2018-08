West Nile Virus. In Italia 255 casi umani confermati da giugno ad oggi. L’ultimo bollettino Iss

Da giugno ad oggi sono stati segnalati in Italia 255 casi umani confermati di infezione da West Nile Virus (WNV), di questi 103 si sono manifestati nella forma neuro-invasiva (34 in Veneto di cui 1 segnalato dalla Regione Friuli Venezia Giulia in un residente ricoverato a Trieste ma che ha soggiornato in Provincia di Venezia, 62 EmiliaRomagna, 2 Lombardia, 3 Piemonte, 2 Sardegna) di cui 10 deceduti (3 in Veneto, 7 in EmiliaRomagna), 112 casi come febbre confermata (35 Emilia-Romagna, 73 Veneto, 2 Lombardia, 2 Veneto) e 40 casi identificati in donatore di sangue (21 Emilia-Romagna, 9 Veneto, 5 Piemonte, 3 Lombardia, 2 Friuli Venezia Giulia). Sono stati segnalati 3 casi di Usutu virus (1 Veneto, 2 Emilia-Romagna).

A fare il punto è l’ultimo bollettino Iss pubblicato oggi e aggiornato al 22 agosto 2018.

Nel bollettino si ricorda che al 16 agosto nell’Unione Europea sono stati segnalati 273 casi umani di infezione da WNV, 75 in Grecia, 123 in Italia, 31 Romania, 39 in Ungheria, 3 in Francia e 2 in Croazia. Sono stati inoltre segnalati 128 casi umani nei paesi limitrofi.

