GUIDA BUS CON SMARTPHONE, INDAGINE ATAC DOPO VIDEO

– Un video che mostra l’autista di un autobus che guida per le strade di Roma mentre su uno smartphone, posto in alto alla sua sinistra, scorrono dei video. Le immagini ‘in notturnà sono state girate da un passeggero e pubblicate oggi sul sito de Il Messaggero, secondo cui l’episodio sarebbe accaduto a Roma alle 5.30 del mattino a bordo di un autobus della linea 360, che collega piazza Zama a piazzale delle Muse, tra il Tuscolano ed i Parioli. Dopo la pubblicazione della notizia, l’Atac, la municipalizzata dei trasporti di Roma, ha aperto un’indagine interna per fare luce sul caso, sul giorno preciso in cui è avvenuto e per risalire all’autista in questione. Il quale, una volta individuato, dovrà dare spiegazioni all’azienda e andrà incontro alle sanzioni previste, che ad esempio potrebbero prevederne la sospensione. Anche dal Campidoglio, nel condannare fermamente il gesto, si ribadisce che la società dei trasporti della Capitale farà tutti gli accertamenti del caso per individuare il responsabile e sanzionarlo. Fu sospeso, ad esempio, giusto un anno fa – a fine agosto 2017 – un altro autista dell’Atac che aveva scritto sul display del autobus di cui era alla guida una frase contro i vaccini, postandola su una pagina Facebook no vax. In quel caso si trattò di una «sospensione cautelare» del dipendente «per l’utilizzo improprio del display di un bus di linea». Risale all’estate del 2015, invece, la sospensione di un lavoratore dell’Atac che aveva pubblicato sul web un video denuncia sul caos trasporti di Roma. Spesso sono proprio video diffusi sul web ad incastrare i comportamenti ‘sopra le righè o addirittura rischiosi dei conducenti dei mezzi pubblici di Roma. Come nel caso dell’autista che nel 2011 fu ripreso mentre guidava con i gomiti, sempre alle prese con un telefono cellulare, un bus della linea 558. Lo stesso anno, qualche mese prima, un collega era stato pizzicato alla guida di un mezzo della linea 71 mentre si divideva tra volante e cellulare.

