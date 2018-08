L’UE TACE. SCHIAFFO DA TIRANA, ‘ACCOGLIAMO 20 MIGRANTI’

L’UE TACE. SCHIAFFO DA TIRANA, ‘ACCOGLIAMO 20 MIGRANTÌ L’Onu a Roma e Bruxelles: Basta litigi sulla pelle dei rifugiati (di Lucia Sali) (ANSA) – BRUXELLES, 25 AGO – La tensione, all’indomani dello scoppio della tempesta, resta palpabile. A rintuzzare lo scontro è il vicepremier Matteo Salvini, brandendo da una parte il veto dell’Italia al bilancio Ue, e dall’altra cercando sponda in Paesi ed istituzioni non Ue per l’accoglienza dei migranti della Diciotti. Con un primo ‘schiaffo moralè dell’Albania ai 28, che si è offerta di accogliere 20 persone della nave della Guardia costiera per ringraziare l’Italia dell’aiuto passato. I Paesi del gruppo dei ‘volenterosì convocati alla fallimentare riunione Ue degli sherpa, invece, non si sono fatti scalfire per ora dalle minacce dell’Italia e Bruxelles, che non vuole l’escalation, dopo aver già messo in chiaro la sua posizione ‘no alle minacce, sì alla cooperazionè, preferisce far calmare gli spiriti. Una situazione che ha spinto l’Onu a intervenire con veemenza per cercare di riportare all’ordine un’Ue incapace di reagire in modo costruttivo, definendo «pericoloso e immorale» il gioco dei 28 e chiedendo da una parte di ricollocare i 150 della Diciotti e dall’altra di consentire lo sbarco dei migranti dalla nave. «È giunto il momento di porre fine al botta e risposta che ha visto i Paesi competere in una corsa al ribasso su chi può assumersi la responsabilità minore per le persone soccorse in mare», ha tuonato l’Alto commissario per i rifugiati delle Nazioni Unite Filippo Grandi, avvertendo che «è pericoloso e immorale mettere a rischio la vita dei rifugiati e dei richiedenti asilo, mentre gli stati sono impegnati in un braccio di ferro politico per soluzioni a lungo termine». L’Unhcr, preoccupata dalle conseguenze negative di soluzioni «ad hoc» per ogni singolo sbarco nel Mediterraneo – che ha visto oltre 1.600 morti annegati nei primi 8 mesi del 2018 nonostante il drastico calo dei flussi – insiste sulla necessità di «accordi stabiliti e prevedibili» tra i Paesi europei. L’unica a farsi avanti, però, per ora è stata solo Tirana, neo candidata a entrare nell’Ue. «Ieri l’Italia ci ha salvato e oggi siamo pronti a dare una mano», ha twittato il ministro degli esteri albanese Ditmir Bushati. «Un segnale di grande solidarietà e amicizia molto apprezzato dall’Italia», ha risposto la Farnesina. E contatti sono in corso, secondo quanto fa sapere il Viminale, tra il ministro dell’interno e altri Paesi e istituzioni non-Ue, dato che l’Italia è stata lasciata sola da Bruxelles per smistare i migranti della Diciotti. Continua infatti a soffiare sul fuoco il ministro dell’interno, alzando i toni con Bruxelles. «La musica è cambiata, non c’è più un governo schiavo» dell’Ue, per il cui bilancio «il voto dell’Italia non c’è e non ci sarà», ha attaccato Salvini. L’obiettivo della Commissione, ribadito dopo le parole di fuoco provenienti da Roma, resta mantenere i canali di comunicazione aperti e un approccio costruttivo, con la disponibilità a continuare le discussioni. Il problema dei migranti, ha avvertito il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani, «va risolto con una strategia, senza spot e senza minacce», perché da una parte «l’Italia è già isolata in Europa» e dall’altra le tensioni tra Roma e Bruxelles «stanno minando la credibilità dell’Europa». I rifugiati, ha chiesto l’Onu, «non devono restare intrappolati dal maelstrom della politica».(

Ti potrebbero interessare anche: