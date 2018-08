MUSICA: ROMA, ALLA CASA INTERNAZIONALE DELLE DONNE IN SCENA ‘DIVÀS JAZZ’

Dal 26 al 29 agosto torna ‘Divàs Jazz’ alla Casa Internazionale delle Donne di Roma. Quattro serate di concerti (sempre alle ore 21) dedicate alle nuove uscite discografiche di quattro musiciste, Cecilia Sanchietti, Laura Taglialatela, Elisabetta Serio e Ilaria Capalbo. ‘Divè per gioco e professioniste eccellenti che si affermano giorno dopo giorno nel panorama del jazz italiano proponendo i loro progetti originali. Il 26 agosto, poi, la III edizione di Divàs jazz dedica uno spazio per omaggiare la grande Aretha Franklin, anticipando l’apertura del Festival (ore 19.30) per l’incontro con il giornalista Gabriele Antonucci, autore dell’unica biografia sulla Franklin scritta in Italia,«Aretha Franklin, la Regina del Soul» (Soul Books, Vololibero Edizioni). A seguire il concerto della batterista romana Cecilia Sanchietti, che presenta per l’occasione il suo disco «La Terza Via», accompagnata dal suo trio composto dal bassista Marco Siniscalco e dal pianista Pierpaolo Principato. (segue) (Cap/AdnKronos) ISSN 2465 – 1222 23-AGO-18 02:10 NNNN Il 27 agosto è la volta della cantante Laura Taglialatela, in concerto per presentare il disco «The Glow», insieme al suo quartetto composto da Domenico Sanna al pianoforte, Luca Fattorini al contrabbasso, Armando Luongo alla batteria. Il 28 agosto Divàs Jazz ospita il trio della pianista Elisabetta Serio con il suo progetto «Sedici» insieme al batterista Leonardo De Lorenzo e al contrabbassista Marco De Tilla. Il 29 agosto, chiude l’edizione 2018 di Divàs Jazz, il concerto del duo della contrabbassista Ilaria Capalbo e del pianista Stefano Falcone per presentare «Invisible Atlas». Con la direzione artistica di Susanna Stivali, Divàs Jazz è un Festival dal titolo vagamente retrò e autoironico, un modo per raccontare musiciste di grande professionalità, estro e creatività. Le vere «dive», sono donne comuni, che lavorano. Musiciste, artiste, professioniste, che attraverso il loro impegno creano progetti, idee, novità e bellezza. Una rassegna che, attraverso la musica e soprattutto attraverso il linguaggio jazzistico, che presuppone una continua ricerca e scambio, che vuole portare un messaggio utile e semplice oltre le differenze.

