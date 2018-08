TANGENZIALE, RAGGI: CONTINUIAMO INTERVENTI PER MIGLIORARE GALLERIE CITTÀ

«Continuiamo a mettere in campo interventi per migliorare le gallerie della nostra città: rispetto alla tabella di marcia si sono conclusi in anticipo i lavori per l’installazione delle luci a led nella Nuova circonvallazione interna, dall’innesto con l’A24 a Batteria Nomentana, in entrambe le direzioni sia verso lo Stadio Olimpico che verso San Giovanni. Dopo aver adeguato i nostri impianti di illuminazione nei sottovia di via Tor Vergata e viale Oxford proseguono a ritmo serrato le operazioni per migliorare la visibilità nelle gallerie e quindi garantire maggiore sicurezza per gli automobilisti della Capitale». Lo scrive su facebook il sindaco di Roma Virginia Raggi.

