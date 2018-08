TURISMO: BOOKING.COM, ECCO MESI PIÙ ECONOMICI PER VIAGGIARE NEI DUE EMISFERI

In viaggio ad agosto? Anche no. Soprattutto se si vuole tener d’occhio il portafoglio. Booking.com, leader mondiale nell’offerta di posti dove soggiornare, ha individuato i mesi più economici per viaggiare nell’emisfero australe e boreale durante l’alta stagione, confrontando i prezzi con il mese più caro dell’anno per ogni destinazione. Si potranno così organizzare i proprii viaggi in maniera più consapevole, riuscendo a risparmiare fino al 49% per prenotare soggiorni nelle assolate Rio e Miami, nelle storiche e affascinanti Kyoto e San Pietroburgo o nei paesaggi incantevoli di Melbourne e Auckland. C’è la destinazione giusta per ogni budget e lista dei desideri. Fra le destinazioni nell’emisfero meridionale, Rio de Janeiro, in Brasile. «Scegliete Rio de Janeiro – dice Booking.com – e perdetevi nella sua frizzante vita notturna, mentre passeggiate, infradito ai piedi, lungo l’iconica Spiaggia di Copacabana. Il paesaggio spettacolare vi lascerà a bocca aperta, per non parlare del celeberrimo Cristo Redentore, una delle sette Meraviglie del mondo. Il mese più caro per visitare Rio è gennaio, quindi vi consigliamo di viaggiare nel mese di dicembre, del 24% più economico».

Che dire di Melbourne, in Australia? «Scegliete Melbourne – sottolinea Booking.com – per l’ottima atmosfera e i suoi abitanti amichevoli, le spiagge incontaminate, l’animata scena artistica e i paesaggi pieni di contrasti, con i caratteristici locali sulla spiaggia che si riflettono nei grattacieli scintillanti. Non dimenticate di visitare i Giardini Botanici e Southbank, piena di stile, ristoranti e bar niente male. Il mese più caro per un viaggio a Melbourne è gennaio, ma se viaggiate a febbraio potete risparmiare l’11%». Ma anche Auckland, in Nuova Zelanda: «Partite per un viaggio intenso – suggerisce – tra culture, cucine e paesaggi spettacolari: da un vulcano spento alle spiagge immacolate della West Coast, passando per la riserva marina di Goat Island e i vigneti di Waiheke Island, ne avrete di bellezze naturali da ammirare. Marzo è il mese più caro, ma se prenotate un soggiorno a Auckland in ottobre potrete risparmiare il 15%». Se si considerano, invece, le destinazioni nell’emisfero settentrionale, si parte da Kyoto, in Giappone. «Scoprite le meraviglie di Kyoto – dice Booking.com – e immergetevi nella cultura e nella tradizione giapponese, tra templi e santuari immersi nella natura che si colora di rosso in autunno e di rosa nel periodo più suggestivo della fioritura dei ciliegi. Il mese più caro per visitare Kyoto è aprile, mentre il mese di giugno a confronto è più economico del 41%». Immancabile Miami Beach, negli Stati Uniti. «Miami Beach – assicura – è davvero una città unica, un paradiso Art Déco di divertimenti, sole e mare. Scegliete se sorseggiare cocktail lungo la spiaggia di South Beach, attraversare le acque turchesi a tutta velocità su una moto d’acqua oppure confondervi nella variopinta movida di Downtown. Gennaio è il mese più caro per un viaggio a Miami Beach, mentre a settembre potrete risparmiare in confronto fino al 42%». Infine, San Pietroburgo, in Russia: «Conosciuta anche come la capitale culturale della Russia, San Pietroburgo – conclude – è la città ideale per un viaggio all’insegna dell’arte e della storia. Fermatevi al Teatro Mariinskij per uno spettacolo di opera o danza classica e al Museo Russo per conoscere l’arte locale. Passeggiate lungo i suoi storici canali e ammirate la storia grandiosa e decadente della capitale dell’impero russo. Giugno è il mese più caro, mentre in aprile potrete viaggiare risparmiando fino al 49% in confronto».

