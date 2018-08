VITERBO/ Prima prova luci per “Gloria”

WANDA CHERUBINI –

Prima prova luci per “Gloria” ieri sera, la Macchina di Santa Rosa ideata da Raffaele Ascenzi. Alle ore 20,20 la Macchina è stata illuminata, ma bisognerà aspettare lunedì sera, come ci informa il costruttore Vincenzo Fiorillo, quando ci sarà una seconda prova luci, questa volta con la piazza al buio, per capire le piccole novità da apportare all’illuminazione della Macchina. Perchè le novità, anche se piccole, riguarderanno proprio l’illuminazione: “Stiamo valutando insieme a Raffaele queste piccole novità da apportare, anche se quelle più grandi ce le riserviamo per il prossimo anno, quando sarà il quinto trasporto di Gloria. Lì potremmo vedere anche un cambiamento di colore della Macchina”.

Intanto, sotto la Macchina, sono state distribuite le pennette al sugo, offerte dal costruttore ai tanti presenti accorsi anche quest’anno in piazza San Sisto per non mancare a questo ormai tradizionale appuntamento. “Quest’anno abbiamo abbondato e saranno cotte oltre 100 kg di pennette. Abbiamo 70 kg di sugo. Ci sarà poi il vino bianco e rosso offerto dal bar Red Rose ed i bignè di Santa Rosa offerti dalla pasticceria Garibaldi, in tutto una ventina di vassoi”. La gente è rimasta, infatti, ampiamente soddisfatta sia per i grandi quantitativi di pasta offerti, accompagnati da parmigiano o pecorino, a secondo dei gusti, sia per i bignè, che, pur andando a ruba, hanno soddisfatto tutti.

In merito alla Macchina, Fiorillo conferma che non vi sono cambiamenti e come anche quest’anno sia stata montata in tempi record anche grazie alla clemenza del tempo.

Sul discorso delle tribune presenti, invece, soltanto in piazza del Comune, Fiorillo ritiene che la scelta sia stata anche dettata dal fatto che il 3 settembre cade di lunedì e che, quindi, inevitabilmente, ci sarà meno gente rispetto a quando il trasporto della Macchina è avvenuto di sabato o domenica.

Sul discorso del percorso che torna ad essere, come in origine, senza il tratto di via Marconi, Fiorillo afferma: “Sicuramente è positivo perchè i facchini non si troveranno ad arrivare sul sagrato di Santa Rosa con l’affanno”.

Ora il prossimo appuntamento è per stasera con la prima delle Minimacchine di S. Rosa, quella del Pilastro.

