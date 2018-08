Di Maio: «Salvini vada avanti, ma rispetto per i magistrati. Ue ignobile, veto al bilancio»

Il vicepremier Luigi Di Maio ha parlato stamani in diretta Facebook affrontando numerosi temi. Innanzitutto la difesa di Salvini sul tema Diciotti, pur nel “rispetto” della magistratura, poi due attacchi frontali alla Ue e a Renzi. Questi i temi principali affrrontati da Di Maio:

Salvini. «Il ministro Salvini vada avanti perchè non ha violato il codice etico del contratto e dei Cinque stelle. Il governo si assume la responsabilità politica delle scelte fatte sul caso della nave Diciotti ma c’è «pieno rispetto» per l’azione della magistratura per cui non dobbiamo «attaccare» i pm che indagano. Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio in un lungo video su facebook. «Il ministro Salvini è indagato e credo che sia un atto dovuto in quanto ministro dell’Interno, in quanto titolare delle decisioni in quella materia. Come ci si comporta in questi casi? C’è il codice etico dei ministri nel nostro contratto e secondo il codice etico dei ministri e del Movimento 5s il ministro deve continuare a fare il ministro. È nostro dovere attuare il programma elettorale ma è anche diritto-dovere della magistratura portare avanti i procedimenti giudiziari. Quindi – ha aggiunto – pieno rispetto per la magistratura e non facciamo ripiombare questo Paese negli scontri tra procure, pm e politica».

Bruxelles. «Venerdì c’è stata una riunione degli sherpa Ue, neanche si sono scomodati i rappresentanti, che hanno detto «l’Italia deve cavarsela da sola e poi sono andati tutti al mare. Questo è stato il loro mantenere gli impegni. A questo punto abbiamo fatto da noi e l’abbiamo fatto perché è molto importante che non si dia più l’impressione che ci sia un’Italia che abbassa la testa di fronte all’arroganza della Ue». «L’Unione europea mi ha molto deluso. Quello che hanno fatto in questi giorni è stato veramente ignobile. Trarremo le conseguenze: metteremo il veto sul bilancio del prossimo Consiglio europeo. Non gli daremo più i soldi. Se ne sono fregati. Siamo al lavoro sul veto ma ora ci guardiamo tutti i provvedimenti europei di questi mesi e tutto quello che non ci conviene lo blocchiamo. E il Ceta il prima possibile deve arrivare in aula perchè dobbiamo bocciarne la ratifica». Lo annuncia Luigi Di Maio su fb.

Renzi. «Ricordatevi che se esistono casi come quello della Diciotti, la responsabilità è tutta di un signore, che non nomino nemmeno più, che a capo del governo del Pd andò in Europa e firmò l’apertura dei porti italiani in cambio di qualche briciola di flessibilità per gli 80 euro». Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio in un video su Fb. «In questi anni gli altri paesi avevano i porti chiusi, mentre noi li tenevamo spalancati. La Spagna sta aprendo adesso i porti mentre noi li abbiamo tenuti per anni spalancati – aggiunge Di Maio – Di questo stiamo parlando. Un anno e mezzo fa sono stato da Frontex in Ue e lì scoprimmo che il governo italiano aveva firmato per i porti aperti in cambio del bonus elettorale degli 80 euro».

Autostrade. «Faremo giustizia sulle vittime del ponte Morandi. Prima di tutto il ponte non lo può ricostruire Autostrade, al massimo possono dare i soldi, ma i lavori devono essere fatti da un’azienda di stato in modo da controllare la qualità della ricostruzione». Lo ha detto Luigi Di Maio in un video su Facebook. «Numero due: stiamo per desecretare i contratti di Autostrade e togliergli le concessioni. E numero tre: quando noi parliamo di nazionalizzazione di Autostrade lo facciamo perchè l’alternativa è ridarle a Benetton e sono sicuro che nessuno nel governo voglia ridare ai Benetton le autostrade e visto come si sono comportati, che stavano a festeggiare mentre noi stavamo estraendo i morti dalle macerie».

