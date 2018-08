ARROGANZA FUORI LUOGO

I Benetton non azzeccano una mossa. L’atteggiamento, francamente, continua a stupire, l’immagine degli “united colors” non solo è sbiadita ma è anche inevitabilmente macchiata. In altri momento della storia politica-economica del paese si sarebbe scritto della “arroganza dei padroni” i giornali della sinistra di lotta, quella antica, organica, della falce e martello, avrebbe fatto sfracelli. Ma oggi gli epigoni di quella sinistra di rosso non hanno più niente, con quei padroni hanno fatto affari e si concentrano su altro, costretti a difendersi. Dopo due settimane Autostrade rende pubblica per conto suo la documentazione, segreta e secretata, della convenzione che ha reso i suoi azionisti miliardari. Una sorta di sprezzante sfida, come a dire, e adesso cosa ci fate? Non è chiaro come possa evolvere la situazione, è abbastanza chiaro che il Pd non più di lotta ma di governo abbia accompagnato i Benetton alla carrozza e oggi fatichi a prendere le misure della nuova situazione. E’ sempre più evidente che la tragedia era evitabile, non doveva morire nessuno se gli accordi fossero stati rispettati, se i controlli fossero stati fatti, se non ci fossero stati freddezza, superficialità, avidità. Con tutti quei soldi in campo si sarebbe evitato ogni problema. E tardivo è il pentimento, tardiva è l’offerta dei Benetton di rimediare. Pronti a ricostruire a spese loro il ponte. Ma bene ha fatto Di Maio a dire che l’operazione sarà affidata a società pubblica, sottolineando che non si può pensare di affidare a chi ha fatto morire decine di persone il compito di rifare il ponte come se nulla fosse. Ma Autostrada, come fanno i padroni, continua a stupirsi che il profumo di quattro spiccioli non convinca subito i politici, per tradizione corrotti, corruttibili, pronti a qualsiasi compromesso. Non si sa come andrà a finire la storia, non si sa se verrà consentito ad Autostrade di abbattere i monconi del ponte o se verrà negato anche questo. Rimettere tutto in ordine sarà lungo, faticoso, difficile. Che ne sarà delle autostrade italiane? Salteranno tutte le concessioni? Chi gestirà il settore? A chi andranno i profitti? Chi controllerà i ponti, uno per uno? Non si sa, non si capisce, non è stato deciso. Gli italiani aspettano-

Ti potrebbero interessare anche: