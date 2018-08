Dalla Diciotti a Rocca di Papa, i migranti approdano a “Mondo migliore”

Dalla Diciotti a Rocca di Papa, a spese di chi? Sui migranti ospitati per giorni sulla nave della Guardia Costiera si sono spenti riflettori, al centro dell’attenzione è rimasto solo il ministro dell’interno Matteo Salvini. L’indagato speciale. Si è detto e scritto che quel pacchetto di disperati, sfrondati di scafisti (quattro, arrestati), donne violentate e malati di scabbia e tubercolosi sono stati distribuiti tra le volonterose Albania e Irlanda e la Chiesa italiana. Pochi hanno seguito i passaggi successivi e hanno messo a fuoco la destinazione temporanea dei migranti presi in carico dalla Conferenza Episcopale italiana, appunto Rocca di Papa, al centro dei Castelli Romani. Lo ha accennato anche il Pontefice rientrando da Dublino, “vanno a Mondo Migliore, dove cominceranno a imparare la lingua e ad essere migranti integrati”. Alzi la mano chi era a conoscenza di questa struttura e del suo utilizzo prima d’ora al di fuori della ristretta cerchia degli addetti ai lavori. ‘Mondo Migliore“ è un Centro di Accoglienza Straordinaria (Cas) che si trova a sud di Roma sulla via dei Laghi, in precedenza centro congressi religioso, oggi è una struttura nuova e di alta qualità molto buona rispetto alla media italiana, ma è adatta come struttura temporanea e non a lungo termine, come gli Sprar, perché piuttosto isolata. Il passaggio dal 2016 di Mondo Migliore da Hub a CAS Special ha creato sia un cambiamento nella varietà degli ospiti sia nei tempi di permanenza, ma in media la presenza nel centro è di 400 persone, prevalentemente eritrei e siriani, anche se il continuo ricambio dovuto alla relocation fa segnare anche picchi oltre i 450, comunque sempre al di sotto della capienza massima di 600. Perfetto per il centinaio di migranti dirottati dalla Conferenza episcopale italiana a Rocca di Papa. Sul “ chi paga” il soggiorno si è giocato molto nei giorni scorsi, ora non interessa già più. Ma vale la pena di approfondire. Mondo Migliore aperto il 26 Giugno 2016 come Hub, si è trasformato in Centro di Accoglienza Straordinaria, fino ai primi di ottobre. Ma ora il suo ruolo è cambiato, è un CAS Special destinato alla Relocation, dopo aver vinto un regolare bando della Prefettura di Roma. Un passo di lato. I CAS ad oggi costituiscono la modalità ordinaria di accoglienza. Tali strutture sono individuate dalle prefetture, in convenzione con cooperative, associazioni e strutture alberghiere, secondo le procedure di affidamento dei contratti pubblici, sentito l’ente locale nel cui territorio la struttura è situata. La permanenza dovrebbe essere limitata al tempo strettamente necessario al trasferimento del richiedente nelle strutture seconda accoglienza. Quindi i Cas sono finanziati da quei fondi per l’immigrazione che Salvini vuole tagliare al più presto . In sostanza, pur se sottoposti alle amorevoli cure della Conferenza Episcopale anche i migranti della Diciotti sono di fatto a carico dei contribuenti. Ma su questo è il caso di stendere un velo pietoso di silenzio. Meglio per tutt, soprattutto per gli ospiti della Guardia Costiera passati dai disagi della conduzione di profughi-ostaggio a ospiti di una struttura decisamente superiore alle altre per quanto riguarda l’aspetto alberghiero e per di più con una vista mozzafiato sul lago di Castelgandolfo. Il centro di spiritualità e convegni Mondo Migliore ha ovviamente subito un drastico cambio di destinazione d’uso, ma i gestori sono rimasti gli stessi, di piena fiducia della Conferenza Episcopale: saranno infatti gli Oblati di Maria Vergine che gestiscono il centro di Rocca di Papa ad occuparsi dei migranti appena sbarcati e a pilotare, inizieranno il loro corso di adattamento al’Italia e da migranti-recluso e ostaggi, diventeranno migranti itineranti. Mondo Migliore ha ospitato fin qui eritrei, siriani e centrafricani da “ricollocare”: e è dotato di 141 camere singole e 115 doppie per un totale di 450 posti letto, 3 sale ristorante, un auditorium, 19 sale per riunioni da 15 a 100 posti e spazi espositivi per meeting e congressi con auditorium da 330 posti. Dispone di una chiesa e due cappelle per ogni tipo di evento. La data di costruzione è il 1956. Ha unito gli esercizi spirituali alla accoglienza dei rifugiati politici. Poi la lungimirante conversione voluta dai vescovi italiani nel solco degli accordi di Dublino

