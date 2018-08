Tredici nomadi sfrattati da via Ramazzini, rubavano nel magazzino della Cri?

Allontanati perché sospettati di aver rubato nel magazzino della Croce Rossa. Protagonista una famiglia rom di 13 persone (10 i figli) che era stata portata al centro Better Shelter di via Ramazzini dopo lo sgombero del Camping River del 27 luglio. Il bottino sarebbe di oltreduecento indumenti, materiali per la scuola e igienici, una stampante e un computer: tutta roba scomparsa nella notte tra il 18 e il 19 agosto dalla sede nazionale della Croce Rossa, che si trova accanto ai moduli abitativi che ospitano i 37 rom sgomberati dal campo nomadi

