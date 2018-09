MIGRANTI/ VIMINALE NON SBLOCCA FONDI RIACE.SINDACO,HO FIDUCIA

Non si sblocca la vicenda dei fondi destinati al comune di Riace per proseguire nel progetto di accoglienza dei migranti che va avanti da 20 anni. Il sindaco Domenico «Mimmo» Lucano, nei giorni scorsi aveva manifestato un certo ottimismo, parlando di notizie informali che davano per probabile lo sblocco dei fondi da parte del Viminale. Ma oggi, dal ministero, è arrivata una doccia gelata. «Il Viminale non ha sbloccato i fondi a favore del Comune di Riace» ha fatto sapere il ministero, spiegando che il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione «sta valutando le controdeduzioni trasmesse dal sindaco». Una nota dura nei confronti del comune, nella quale viene rilevato che si tratta di «un passaggio necessario dopo l’accertamento di molte, gravi e diffuse criticità per spese che non risulterebbero ammissibili. Si tratta di anomalie che hanno contribuito ad aggravare le difficoltà finanziarie». Nonostante questo, Lucano si è detto comunque fiducioso. «Io – ha spiegato – ho solo detto che la Prefettura di Reggio Calabria ha sbloccato i fondi degli ultimi tre mesi del 2016 e anche se siamo in attesa di capire se questo progetto potrà andare avanti io continuo ad essere fiducioso perché quello che fino ad ora è stato fatto a Riace è straordinario». Il sindaco è divenuto famoso nel mondo per la sua attività di accoglienza ed integrazione che ha portato a ripopolare il suo piccolo paese dove sono sorti negozi multietnici e dove rifugiati provenienti dalle più svariate parti del mondo convivono fianco a fianco tra loro e con gli abitanti. Un’attività che, nel 2016, ha portato la rivista «Fortune» ad inserire Lucano tra i «50 grandi del mondo». Il modello di integrazione di Riace, ha sottolineato Lucano, «è stato anche apprezzato e sponsorizzato da decine di personalità della cultura, del cinema, dello spettacolo, della stampa, della politica, dell’associazionismo e anche da parte della Chiesa. Sono state fatte anche tesi di laurea. Questo dovrebbe fare riflettere un pò tutti. Come mai a queste persone che vengono a Riace, che guardano con i loro occhi, raccontano una storia opposta a quella che vorrebbero fare passare invece tutte queste ombre ministeriali o della Prefettura. Sono due verità fortemente contrastanti». Fiducioso sì, ma Lucano è anche confuso. «Qui a Riace nessun rifugiato ha intenzione di andare via. Perché, quindi, queste ostilità contro Riace e contro il suo modello di accoglienza?», la sua domanda.

Ti potrebbero interessare anche: