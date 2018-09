Pd addio? Come siamo scesi in basso

C’è da augurarsi che i sondaggi abbiano preso un colossale abbaglio,La Lega sorpassa il M5s. I grillini sostituiscono il Pd a sinistra, che secondo alcuni sondaggisti potrebbe crollare a percentuali ad un a cifra, 4-5-6 %. Possibile? I l primo sondaggio dell’Istituto Piepoli dopo la pausa di Ferragosto – realizzato lunedì 27 e diffuso in esclusiva da Affaritaliani.it – segnala il sorpasso della Lega sul Movimento 5 Stelle. Il partito guidato da Mattino Salvini, in crescita, ha raggiunto quota 30% staccando i grillini di Luigi Di Maio, in calo al 29%. Ma non solo. Mentre il Movimento 5 Stelle sembra destinato a prendere il posto lasciato libero dalla sinistra, secondo alcuni sondaggisti il Pd è destinato a un crollo di proporzioni clamorose. Secondo gli analisti, il Movimento si è spostato sempre più a sinistra andando a prosciugare il tradizionale bacino elettorale del Pd destinato a fare la fine del Psdi ai tempi della Prima Repubblica, sempre inchiodato a percentuali comprese tra il 3 e il 4%. Qualcuno regala a Martina un paio di punti in più. Ma sono sciocchezze

