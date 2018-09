Terremoto, scossa di magnitudo 3.7 a Pesaro: avvertita anche in Romagna

Torna la paura sulle coste tra Marche ed Emilia. Una scossa di terremoto di magnitudo di intensità 3.7 ed epicento proprio davanti alle spiagge marchigiane, a una profondità di 34 chilometri, è stata avvertita poco dopo le 15.

Il terremoto è stato percepito in varie località tra Ancona, Fano e Pesaro. Molte chiamate ai vigili del fuoco per avere informazioni. Fino ad ora non sarebbero stati riscontrati danni.

