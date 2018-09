Tria: ‘Effetti da Bce ma non siamo malati’



L’intervento Bce non era un supporto al debito italiano, ma alle dinamiche di trasmissione monetaria dell’area euro. Quando cesserà, l’Italia “subirà un contraccolpo come gli altri, con la differenza che da noi la crescita è meno forte”. Lo spiega il ministro dell’ Economia Tria, in un’intervista in apertura di prima pagina di Repubblica, in cui dice di non credere che il Paese stia tornando ad essere l’anello debole dell’Eurozona e garantisce che i vincoli europei saranno rispettati.

Intanto il leghista Borghi, chiarendo che nuovi impegni non ci sono, annuncia riunioni della Lega in vista della nota aggiornamento del bilancio. Il commissario Ue Oettinger, ‘l’Europa fa bene all’Italia, ma per poter crescere bisogna essere credibili’.

Nell’intervista, il ministro dell’Economia rassicura quindi dopo i timori sull’aumento dello spread e il giudizio di Fitch: “le riforme verranno realizzate nell’ambito dell’equilibrio dei conti e quando questo impegno diventerà un fatto con il Def lo spread si sgonfierà”. “A nome del governo – fa anche sapere Tria – ho un dialogo tranquillo e continuo con la Commissione di Bruxelles”. E riflette che il problema non sono i ‘sì’ o i ‘no’ di Bruxelles: “Certo, l’Italia ha impegni europei e vanno rispettati, ma la stabilità dei conti dipende dal rapporto con i mercati finanziari”. E secondo il ministro, “nel corso del prossimo mese le perturbazioni scompariranno”.

A chi poi gli fa notare i costi di flat tax e reddito di cittadinanza e le dichiarazioni di area leghista secondo cui si può sforare il tetto del 3 per cento, Tria risponde: “Il governo ha già una intesa sui confini di bilancio da rispettare, ribadita al termine di una riunione a cui ho partecipato ad agosto, convocata dal presidente del Consiglio e con i vicepremier. Entro fine settembre quegli impegni diventeranno fatti”.

