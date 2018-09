Meleo: «Ecopass entro il 2020, no al pedaggio sul Gra»

Ecopass entro il 2020, no al pedaggio sul Gra. Lo annuncia Linda Meleo, assessore alla Città in movimento del Comune di Roma. «Domani ci sarà in Aula capitolina la presentazione di una delibera sull’ecopass, un ticket all’ingresso di alcune zone della città in alcuni orari della giornata e in determinati giorni della settimana. Spero che in un anno e mezzo l’ecopass sia testato, con l’obiettivo di renderlo operativo entro il 2020. Circa 18 milioni e mezzo dello “Sblocca Cantieri” sono dedicati alla mobilità. Stiamo mettendo in sicurezza alcuni incroci e attraversamenti pedonali. C’è inoltre il progetto di riqualificazione di via La Spezia e via Taranto. Sono partiti nei giorni scorsi i lavori per le nuove corsie preferenziali ed altri interventi sono in progettazione».

Per quanto riguarda l’ipotesi del pagamento di un pedaggio sul Grande raccordo anulare, l’assessore ha spiegato che «la posizione di Roma Capitale è totalmente contraria».

