PRIMO PUNTO PER CHIEVO, PERÒ MERITAVA PIÙ L’EMPOLI

– Pareggio senza reti al Bentegodi tra Chievo e Empoli. Un punto che sta più stretto ai toscani, meglio disposti in campo, più bravi nel palleggio e vicino al gol nella ripresa con La Gumina, bravo Sorrentino nella parata ravvicinata e Zajc, conclusione sul palo. Per il Chievo il primo punto del campionato e rete inviolata dopo il set perso al Franchi di Firenze. Ma è una squadra lunga e senza gioco, sulla quale D’Anna durante la sosta dovrà lavorare moltissimo. Empoli più brillante al quale è mancato solo il guizzo decisivo, trovato nella ripresa con Caputo, ma cancellato, giustamente, dal Var per posizione di fuorigioco dell’attaccante. In avvio i padroni di casa scendono in campo con il 4-3-1-2. Torna Sorrentino a difendere la porta, esordio in difesa per Barba accompagnato da Bani, Rossettini e Tomovic. A centrocampo Rigoni, Radovanovic e Obi. Riappare anche Birsa sulla trequarti, inizialmente out Giaccherini e si ripresentano le due punte in attacco: Stepinski e Djordjevic. L’Empoli di Andreazzoli, invece, opta per un modulo speculare. Terracciano tra i pali, Maietta, Antonelli, Di Lorenzo e Silvestre in difesa. La mediana di centrocampo formata da Acquah, Capezzi e Krunic, Zajc trequartista con La Gumina e Caputo in attacco. Primo tempo senza emozioni e che finisce giustamente sullo 0-0. Prima frazione di gioco che nel complesso, non è mai stata più di tanto emozionante. Ottimo l’approccio alla gara dei toscani che con coraggio impongono il loro gioco ai veneti. Gli uomini di D’Anna, invece, sembrano impauriti e spaesati. Cosi nella ripresa D’Anna getta nella mischia Giaccherini nella speranza di portare quella fantasia necessaria per risvegliare la squadra. Rigoni va al tiro dalla distanza, bravo Terraciano nella respinta. Sorrentino è determinante sulla conclusione a colpo sicuro di La Gumina. Djordjevic ha una ghiotta opportunità ma la spreca poi Caputo trova il tap in vincente dopo respinta di Sorrentino su Acquah, ma il Var annulla. È di Zajc l’ultimo acuto, ma lo sloveno colpisce il palo esterno.

