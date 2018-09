SONDAGGI/ Lega boom, Carroccio senza rivali

La guerra ai migranti, il braccio di ferro con la Ue, ma anche la presenza continua in televisione di Matteo Salvini: la Lega di Salvini si mangia i grillini, la tendenza si conferma e si rafforza, sempre più incisiva. L’ultimo sondaggio di SWG per vede la Lega primissimo partito e in crescita fino a toccare al 32,2%, in ascesa di 1,9 punti percentuali rispetto alla stima di fine luglio. Il partito di Salvini stacca quindi il m5s di quasi quattro punti percentuali, lasciandoli al 28,3% (in precedenza erano al 29,7%). L’alleanza di governo supera il 60% del gradimento degli italiani, insomma. Forza Italia precipita ancora e si inabissa al 6,9 %, mentre il Partito democratico acquista un debole 0,3 per cento in più raggiungendo un innocuo 17,7 %. Fratelli d’Italia, dal canto suo, acquista 0,4 punti percentuali e dal 3,7% risale al 4,1%.

