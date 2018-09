VITERBO – Oggi è il giorno di “Gloria”, la Macchina di S. Rosa

di WANDA CHERUBINI –

VITERBO – Oggi è il giorno di “Gloria”, la Macchina di S. Rosa, ideata da Raffaele Ascenzi, giunta al suo quarto anno. Già da stamani, in molti, hanno invaso le vie cittadine per assicurarsi i posti migliori per godersi lo spettacolo, il passaggio della Macchina illuminata portata a spalla dai valorosi facchini di S. Rosa, uomini vestiti di bianco, che per devozione si dedicano al trasporto della Macchina in onore della Santa Patrona. Ieri, intanto, si è svolto il momento più religioso, anche se la pioggia ha dato qualche problema al corretto svolgimento del corteo storico. Fortunatamente, la pioggia ha lasciato un po’ di tregua proprio nel momento in cui, dal duomo di San Lorenzo, è uscito il Cuore incorotto di Santa Rosa. Presenti tutte le autorità civili, militari e religiose, a partire dal sindaco di Viterbo Giovanni Arena con tutta la sua giunta, per proseguire con il senatore della lega, Umberto Fusco ed il senatore di FI, Francesco Battistoni. Presenti anche l’ideatore di “Gloria” Raffaele Ascenzi ed il costruttore Vincenzo Fiorillo.

Il Vesovo Lino Fumagalli, dopo l’omelia tenuta nel duomo, sul sagrato, come ogni anno, di fronte ai facchini, alle varie confraternite che hanno sfilato ed ai figuranti del corteo storico, ha espresso il suo pensiero sul significato della festa in onore di S.Rosa ed, in particolare, sulla processione che ogni 2 settembre viene fatta con il cuore della Santa, portato su di un baldacchino, dal duomo di San Lorenzo fino al Santuario di S. Rosa.

Insieme al Vescovo Lino era presente una delegazione della chiesa copto ortodossa italiana, guidata da S.E. Mons.Barbaba El Sorvani, vescovo copto ortodosso per l’Italia, che ha partecipato alla processione.

“Annualmente la Processione del Cuore di Santa Rosa ci permette di far nostro, nella vita quotidiana, l’amore di Santa Rosa per la Chiesa e la Comunità civile di Viterbo – ha esordito il Vescovo Lino – Lei giovane, donna, non colta e per giunta malata, sente il dovere cristiano e civile di impegnarsi per la propria Comunità: percorre Viterbo con la Croce in mano invitando tutti a lasciarsi raggiungere dall’Amore di Dio e impegnarsi in una vita cristiana esemplare; aiuta con il poco che ha i più poveri, condivide con loro il pane quotidiano, sfidando i rimproveri del padre; il suo esempio stimola i Viterbesi ad opporsi alle truppe di Federico II e a ritrovare una rinnovata libertà.

Oggi Rosa ci dice: “Amate la vostra Chiesa, la vostra Parrocchia, la vostra Città”.

Amate la vostra Comunità parrocchiale, siate attivi e protagonisti nella vita della vostra Parrocchia. Annunciate con il vostro esempio l’amore di Dio per tutti, coinvolgete i lontani con il vostro esempio e la vostra attività.

Creiamo tutti Comunità accoglienti, dove nessuno si senta escluso e giudicato: ma sono un irregolare, vieni con me in Parrocchia; sono divorziato … vieni con me; sono 10/20 anni che non metto piede in chiesa … vieni con me; ho litigato con il Parroco … vieni con me.

Creiamo, sull’esempio di Santa Rosa, Parrocchie così: famiglie dei figli di Dio, cementate dal Cristo e dal suo Vangelo; case aperte, invitanti, con il fuoco sempre acceso e il nostro buon pane e l’ottimo olio sempre presenti: chi viene potrà dire: Mi sono trovato bene e … domenica torno e ci porto gli amici.

Amiamo la nostra Città di Viterbo: sentiamo la gratitudine per la bellezza dei nostri monumenti e opere d’arte, dono di chi ci ha preceduto, ma anche impegno per noi nel tramandarle alle nuove generazioni.

La Città è nostra!

C’è l’erba per le strade … ciascuno ripulisca la propria strada. Ci sono le scritte … cancelliamole. Facciamo a gara a rendere bella e decorosa la nostra Città con piante, fiori e con tutto ciò che più testimonia il nostro amore per Viterbo.

Abbiamo poveri e accattoni: insieme impegnamoci per aiutarli ad uscire fuori dalla loro situazione.

Abbiamo persone disabili: aiutiamo le varie Associazioni per provvedere loro un futuro migliore; mamme generose lo stanno facendo: non lasciamole sole.

Non c’è lavoro: aumentano coloro che lo perdono a 40/50 anni; i nostri giovani sono mortificati per la mancanza di prospettive nella vita … impegnamoci, con l’aiuto delle Istituzioni e delle Banche, per creare opportunità nell’agricoltura, nel turismo, nell’artigianato … e così via.

Facciamo rete tra produttori e consumatori: nei nostri negozi, ristoranti, alberghi … valorizziamo l’eccellenza dei nostri prodotti: olio, vino, carni, salumi, frutta, verdura … aumenteremo la produzione e creeremo opportunità di lavoro.

Amiamo Viterbo e diamoci tutti da fare per rispondere alle varie emergenze e difficoltà.

Chiedo scusa, ma dobbiamo convincerci che i Vescovi passano, gli Amministratori passano ma … Viterbo rimane, noi rimaniamo e dobbiamo diventare registi della nostra vita e artefici della nostra rinascita: non possiamo aspettarci, passivamente, tutto dalle Istituzioni.

Herman Hesse diceva che ogni celebrazione o evento importante porta con sé l’incanto di un nuovo inizio: vorrei che la Processione del Cuore di Santa Rosa ci aiuti ogni anno a sentirci responsabili, tutti, delle nostre Parrocchie e della nostra Città; impegnati, tutti, nel renderle migliori …

Giovanni Paolo II, in un romanesco alla polacca, diceva: “Romani, volemose bene e damose da fa’”; Viterbesi, volemose bene e damose da fa’: evitiamo divisioni, contrasti, sterili protagonismi; le differenze culturali e di appartenenza politica sono una ricchezza se convergono nel realizzare un progetto comune e condiviso che ciascuno arricchisce con la propria sensibilità culturale e politica, altrimenti creano solo difficoltà e consumano le tante energie positive, rendendo peggiore la vita di tutti e lasciando i problemi non solo irrisolti, ma ingigantiti. Viterbesi, volemose bene e damose da fa’!”.

La processione è poi partita, preceduta dalle varie associazioni di volontariato, dai minifacchini, dai boccioli di S. Rosa, dalle Rosine per proseguire con i figuranti del corteo storico, in splendidi abiti che hanno ripercorso il periodo storico che va dal 1200, epoca della Santa patrona, fino al Novecento, per proseguire con i facchini, che domani sera porteranno in trionfo la Macchina di S. Rosa “Gloria” al sua quarto trasporto ed, infine, le rappresentanze istituzionali della città.

La processione ha percorso le vie del centro, tra numerose persone giunte, nonostante il maltempo, per assistere al corteo e per pregare davanti al Cuore incorrotto della Santa, fino a raggiungere il Santuario di Santa Rosa.

Ti potrebbero interessare anche: