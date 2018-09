La farsa dei migranti affidati alla Chiesa

Non sono dei detenuti, la Chiesa italiana allarga le braccia, se cinquanta migranti di quelli trasferiti dalla nave Diciotti a Rocca di Papa sotto la responsabilità della Cei sono spariti dal centro di accoglienza non è problema dei vescovi che così caritatevolmente si erano resi disponibili per sbloccare l’impasse del caso della nave bloccata con i migranti a bordo dal “cattivo”, pluri-inquisito ministro dell’interno Salvini. Quei migranti sono maggiorennni, liberi di fare le loro scelte. Ma le regole? Ma i procedimenti di identificazione e di inserimento? Ci penserà la Provvidenza. I conti non tornano, ilministro sequestra i migranti e la Chiesa lascia scappare liberi sul territorio cinquanta clandestini? Chi viola le regole? Chi si fa garante dei fuggitivi, non in regola? Se delinquono, se si mettono nei guai, di chi è responsabilità? Il gioco è sottile o sporco, a seconda dei punti di vista. Ma certo quel clamoroso braccio di ferro sulla Diciotti si sta trasformando in una farsa.

