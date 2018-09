Bonafede attacca Salvini: «Non ci faccia tornare alla Seconda Repubblica»

Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, a quanto apptrende l’Ansa, commenta duramente l’attacco di questo pomeriggio del vicepremier Salvini alla magistratura dopo la sentenza sui fondi della Lega.​ «Il ministro può ritenere che un magistrato sbagli ma rievocare toghe di destra e di sinistra è fuori dal tempo. Non credo che Salvini abbia nostalgia di quando la Lega governava con Berlusconi. Chi sta scrivendo il cambiamento non può pensare di far ritornare l’Italia nella Seconda Repubblica».

«Ci tengo a dire che il governo è stato compatto nel portare avanti la legge spazza corrotti. Io trovo un alleato di governo assolutamente determinato nella lotta alla corruzione». Lo ha detto a Zapping su Radio Uno il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, riguardo ai dubbi della Lega su alcune misure del provvedimento. Quanto al pericolo che ci siano più indagati, «non c’è nessun rischio di questo tipo, non ci saranno più indagati, se non chi si è macchiato di reati di corruzione».

Renzi: Salvini farnetica. «Le dichiarazioni del ministro dell’interno Salvini sono farneticanti. Come al solito mi tira in ballo e cerca di fare la vittima ma l’idea che chi è stato eletto parlamentare o siede al Governo possa violare tranquillamente la legge è aberrante». Così Matteo Renzi su Fb. «E attenzione: Salvini butta tutto sulla questione immigrazione per un preciso calcolo politico. Lui sa che la Lega deve restituire 49 milioni. Sa che c’è una sentenza. E sa che gli italiani non perdonano chi ruba i propri soldi. Quindi prova a diventare un martire e cerca lo scontro coi magistrati».

