Dirigenti ministero e vertici Autostrade, 20 indagati per crollo ponte Morandi

Venti indagati per il crollo del ponte Morandi a Genova in cui sono morte 43 persone. Tra questi figurano i vertici di Autostrade, i tecnici della società Spea, controllata dal gruppo Atlantia, e dirigenti del ministero delle Infrastrutture. Lungo l’elenco delle ipotesi di reato: omicidio colposo plurimo, aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche, omicidio stradale e disastro colposo. I reati di omicidio colposo, aggravato dalla violazione della normativa antinfortunistca, e distastro colposo sono stati ipotizzati anche nei confronti della sociteà Autostrade come soggetto giuridico.

Il procuratore capo. «A breve chiederemo anche l’incidente probatorio», ha spiegato il procuratore capo di Genova Francesco Cozzi a proposito dell’inchiesta sul crollo del ponte Morandi. «L’iscrizione viene fatta proprio contestualmente per la necessità di effettuare un atto garantito». E ha aggiunto. «La lista degli indagati al momento è questa, poi qualora emergessero ulteriori profili dalla prosecuzione delle indagini verrà valutato, anche in corso di incidente probatorio come prevede il codice, se estenderla».

Il premier Conte. «Non faremo sconti a un concessionario dopo una simile tragedia». Lo afferma il premier Giuseppe Conte interpellato, a Ischia, sulla vicenda del crollo del Ponte Morandi e sulle eventuali responsabilità di Autostrade. «Non posso dire oggi che si va verso la nazionalizzazione. A noi interessa tutelare a pieno il patrimonio dello Stato e avere massime garanzie di tutela di incolumità dei cittadini. Se questo avverrà attraverso la nazionalizzazione o una nuova gara con condizioni contrattuali diverse lo vedremo», sottolinea inoltre il capo del governo.

