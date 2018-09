SPARISCE LA BARA E DOPO 5 MESI RICOMPARE NEI VIALETTI DEL CIMITERO, GIALLO A PALERMO

Antonio Fiasconaro

Giallo in piena regola quello che si è consumato a Palermo una mattina di fine estate. Dove la cronaca lascia il posto al mistero e quest’ultimo si fonda inesorabilmente al “noir”.

“Mistero non è altro che un termine altisonante per dire pasticcio”, una frase di Edward Morgan Forster che, come si dice in questi casi, calza a pennello nella nostra storia che andiano a raccontare.

E, questa storia ha come palcoscenico, vedi caso un cimitero, quello di Santa Maria dei Rotoli, il camposanto monumentale di Palermo, adagiato alle pendici del Monte Pellegrino decantato persino da Goethe.

I cimiteri, com’è noto sono stempre stati a parte luoghi del dolore e della commozione anche mistero, di inquietanti gialli.

E’ la storia di un’anziana donna di origini svizzere deceduta alla veneranda età di 93 anni il 20 marzo a Palermo, nella sua casa di Mondello. La minuta signora si chiamava Wyss Adhelaide Hilda, ed abitava in via Mercurio a pochi passi dalla rinomata spiaggia della borgata palermitana.

I familiari dopo essersi affidati ad una impresa funeraria che doveva procedere ai funerali e alla cremazione della salma, non hanno saputo più nulla per oltre cinqie mesi e mezzo della sorte della loro congiunta.

La svolta, si fa per dire, lunedì 3 settembre, quando i familiari della signora Hilda si sono recati negli Uffici del Comune di Palermo che si occupa dei servizi cimiteruiali reclamando notizie in merito alla cremazione.

C’è da puntualizzare un altro aspetto: in questa storia che trasuda giallo da tutte le parti si condisce di tanti elementi a dir poco sconcertanti: i familiari, infatti, sembra così come è stato denunciato all’autorità giudiziara che, ha aperto un fascicolo d’indagine, avrebbero chiesto più volte all’impresa funeraria notizie in merito alla cremazione, ricevendo sempre delle notizie assai scarne come “la bara si trova in deposito al cimitero dei Rotoli”, “siamo in attesa che si ripara il forno crematorio che è guasto”, ed ancora “è in lista, perché l’elenco di quanti devono essere cremati è assai lungo”.

Dopo mesi e mesi di queste giustificazioni che non hanno convinto i familiari della pensionata elvetica, è scattata la caccia alla verità.

E qua siamo alla svolta e, naturalmente al mistero che si fa sempre più fitto: dopo la denuncia, la mattina del 4 settembre, cioè all’indomani della presa di posizione dei familiari agli Uffici dei servizi cimiteriali, improvvisamente, dopo sembra una telefonata anonima, in una dei vialetti dell’antico cimitero è stata rinvenuta abbandonata una bara.

Gli addetti al camposanto hanno provveduto a trasportarla presso una dei magazzini e dopo avere avvertito l’autorità giudiziaria il magistrato e il medico legale incaricato, hanno provveduto ad aprire la bara, al cui interno sono stati trovati i resti di un’anziana donna.

Bingo! Era la bara che era scomparsa da cinque mesi e mezzo che, improvvisamente forse dovuto ad un arcano misterioso è ricomparsa in uno dei vialetti del cimitero. La polizia sta seguendo diverse tracce e naturalmente non mancano gli indizi. Ma il giallo, però, si fa ancora più fitto. All’Anagrafe del Comune di Palermo, infatti, non risulta assolutamente la registrazione di morte della signora Wyss Adhelaide Hilda, così come non risultano le certificazioni attestanti il deposito e l’avvenuta cremazione, anche se gli Uffici cimiteriali hanno poi scoperto che i familiari erano in possesso di certificazioni rilasciate dall’impresa funeraria, risultate poi false.

Come ogni giallo o mistero, non mancano gli interrogativi del caso. Dove è stata tenuta in tutti questi mesi la bara? E perchè? Perché l’impresa che ha insassato i denari di familiari per occuparsi delle procedure funerarie non hanno provveduto al loro lavoro? Chi doveva controllare perchè non lo ha fatto?

Sono uno e più interrogativi che dovranno essere sciolti dagli investigatori. Nel frattempo la bara resta a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa di risvolti.

Nel passato in questo cimitero si sono registrati, con tanto di eco sulla stampa, diversi strani piuttosto strani: tombe scoperchiate, loculi scambiati, fosse vuote, misteriose tombe a due “piazze” e non ultimo il ritrovamento il 4 dicembre 2017 di un antico baule in un soppalco, con dentro i resti di una bambina di fine Ottocento ancora oggi oggetto di indagini e studi.

Nel cimitero di Santa Maria dei Rotoli non mancano neppure le leggende metropolitane. Una di queste narra un episodio che sarebbe avvenuto tantissimi anni fa, una sera d’estate.

Un gruppo di quattro-cinque ragazzi faceva ritorno da una giornata di mare a Mondello a bordo in un autobus semivuoto. I ragazzi erano seduti in prossimità dell’autista, mentre un signore sui 30-35 anni, invece, era seduto in fondo al mezzo pubblico. Quando l’autobus aveva appena oltrepassato l’ingresso del cimitero, uno dei giovani si girò in direzione dell’uomo seduto in fono e non lo vide più. Rimase incredulo, così come tutti gli altri ragazzi. Uno di loro chiese all’autista se nel frattempo avesse effettuato una sosta e quest’ultimo, come se di questo fosse a conoscenza da tempo, risposte candidamente: “Non ti spaventare, non vi spaventate. Succede spesso che, durante il trasporto, alcuni passeggeri in prossimità del cimitero spariscono così…”.

Aveva ragione Alessandro Morandotti: “L’orrendo della morte è il suo cerimoniale. Quanto più bello sarebbe andarsene al cimitero da soli, a piedi”.

