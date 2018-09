Vince Salvini, al via il primo sgombero. Tocca a Tor Cervara

Tutto pronto per il primo sgombero dell’era Salvini a Roma. La polizia locale è schierata in via Raffaele Costi a Tor Cervara, zona Est, in attesa del reparto mobile della polizia di Stato per liberare una palazzina occupata da circa dieci anni da 270 persone, tra centrafricani, rom e anche qualche italiano. Sul posto blindati e unità cinofile. L’area è sorvolata da un elicottero.Sarebbero rimaste un centinaio di persone, alcune stanno lasciando spontaneamente l’immobile. Lo sgombero era previsto il 15 ma è stato improvvisamente anticipato

Ti potrebbero interessare anche: