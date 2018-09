MANIFESTAZIONE CONTRO «PONTIDA DEL SUD» NEL SALERNITANO

Una manifestazione «per fare fronte comune contro l’odio e la discriminazione». È quanto una rete di associazioni, la «Rete civica Campagna Città aperta», sta organizzando a Campagna (Salerno) per il 29 e 30 settembre quando il partito guidato dal vicepremier e ministro dell’Interno terrà la sua «Pontida del Sud». Alla giornata, fanno sapere gli organizzatori, hanno aderito tra gli altri Roberto Saviano, Maurizio De Giovanni, Sandro Ruotolo, Isaia Sales, Pino Aprile, Luca Persico «’o Zulù» e i Terroni Uniti. «Rivendichiamo ciò che siamo, noi popolo antifascista e antirazzista a difesa dei diritti civili, sociali e politici», si legge nell’appello che sta girando in queste ore e che si può firmare sul sito ‘www.questalegaeunavergogna.it’. «I rifugiati non sono numeri ma persone con storie, affetti e vissuti», spiegano Ennio Riviello, Gianpaolo Trotta e Teresa Di Giuseppe della rete civica Campagna Città aperta. «Il sistema accoglienza – aggiungono – deve garantire strumenti di crescita ed integrazione reali per sviluppare inclusione sociale ed economia. Oggi c’è bisogno di scendere in piazza e dimostrare come le idee razziste non possono essere la risposta ai problemi del Paese», concludono.

