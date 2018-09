ANTEPRIME/ “Il segreto di vicolo delle Belle” di Marika Campeti

Oggi 9 settembre alle ore 18.30 nella splendida location del Bioagricola Traiano avverrà la presentazione del romanzo “Il segreto di vicolo delle Belle” di Marika Campeti.Dopo il successo della prima presentazione al Terracina Book Festival il romanzo viene presentato per la prima volta al pubblico romano.

La trama in breve

“Il segreto di Vicolo delle Belle” ci guida in un viaggio nella medina di Tangeri, dove Sarah, una ragazza in fuga dal passato, cerca di curare le ferite dell’anima intrecciando una relazione con un misterioso tessitore di tappeti. Ma la malattia di sua nonna Sofia la richiamerà in Italia, e la metterà sulle tracce di un doloroso segreto celato tra i vicoli antichi della città di Terracina. E’ lì che andrà per scoprire la verità sul passato della nonna, respirando il polveroso odore di un segreto inconfessabile. Il 4 settembre 1943 la città di Terracina veniva attaccata dal cielo: sotto i bombardamenti i destini di due donne si intrecceranno per sempre. E’ Nina a lasciare le tracce di un peccato impronunciabile: una donna nascosta tra le alte scale di Vicolo delle Belle, che tesse senza pietà il destino delle generazioni future.La copertina del libro riporta l’opera “Il Segreto” della pittrice Barbara Di Mauro

La serata sarà allietata da una apericena, e da uno spettacolo di danza orientale eseguito da danzatrici professioniste, per rievocare le suggestive ambientazioni del romanzo.Nel ruolo di moderatore: Stefano Testa Interviene:Gabriele Ziantoni

Bioagricola Traiano

Sicuramente la prima cosa che colpisce l’occhio all’arrivo in questo “mondo quasi irreale” è la meraviglia della location, arricchita dall’esperienza dei gestori nel settore: il restauro dell’immobile e la sua trasformazione in agriturismo biologico sono stati eseguiti con un’attenzione quasi maniacale per ogni minimo dettaglio e con l’impiego di qualunque materiale riciclabile utile allo scopo. Il risultato ora è sotto gli occhi di tutti.

Ti potrebbero interessare anche: