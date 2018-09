Di Maio, entro un anno stop alle aperture la domenica

Il ministro dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, accelera sulle aperture la domenica. “In materia di commercio, sicuramente entro l’anno, approveremo la legge che impone lo stop nei fine settimana e nei festivi a centri commerciali, con delle turnazioni e l’orario che non sarà più liberalizzato, come fatto dal governo Monti. Quella liberalizzazione sta infatti distruggendo le famiglie italiane. Bisogna ricominciare a disciplinare orari di apertura e chiusura”, ha detto il vicepremier oggia Bari per visitare la Fiera del Levante.

