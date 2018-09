INCONTRO VICEPREMIER DIVENTA GIALLO, CONTE IN CAMPO

– Una notte per calmare le acque, per frenare un’escalation che rischiava di far scricchiolare seriamente l’alleanza di governo. Lo scontro tra Matteo Salvini e la magistratura porta con sé un clima così teso tra M5S e Lega, da far nascere, oggi, un vero e proprio giallo su un incontro notturno tra Luigi Di Maio e Salvini. La notizia che i due si erano visti in nottata emerge in mattinata da fonti del governo. Poco dopo, in diretta facebook, Di Maio senza citare l’incontro afferma di aver detto all’alleato di non attaccare i pm. Ma, dopo diverse ore, in tarda serata, fonti leghiste e pentastellate, sempre di governo, smentiscono la riunione. A prescindere dal tema del faccia a faccia, resta un contesto spigolosissimo per i due alleati. Con il primo, Di Maio, costretto a fare i conti con un elettorato e una buona fetta di parlamentare decisi a non perdonare «il passaggio di segno» di Salvini nei confronti dei giudici. E con il secondo, Matteo Salvini, che di fatto accetta di abbassare i toni ma non ha alcuna intenzione di mostrare neanche una crepa nella sua narrazione. Tanto che il leader della Lega ribadisce come sui capisaldi della linea politica del Carroccio, non si faranno passi indietro: pugno duro sui flussi e sulla sicurezza, flat tax e riforma fiscale sono pilastri che Salvini vuole vedere intatti. Una serie di incontri, nei prossimi giorni, servirà a fare il punto sull’agenda parlamentare anche perché su due misure care al M5S, il ddl anticorruzione e il taglio delle pensioni d’oro, la Lega ha tutte le intenzioni di dire la propria portando modifiche profonde allo schema previsto dal Movimento. Nelle stesse ore, ad intervenire sul groviglio dello scontro tra Salvini e la magistratura, è la triangolazione ben più istituzionale, si ragiona in ambienti parlamentari della maggioranza, che vede l’attenzione del Colle sulla vicenda che spinge ad una moral suasion attivata dal premier Giuseppe Conte e dal M5S. Conte, il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede e lo stesso Di Maio sono scesi in campo in blocco a protezione delle istituzioni, sottolineano fonti di governo. E, ancora una volta, è Conte che nel pomeriggio telefona a Salvini, vestendo i panni del mediatore, del saldatore dell’alleanza giallo-verde. Salvini, alla fine, sceglie la via della prudenza ma gli effetti del suo scontro con i giudici rischia di cambiare gli equilibri della maggioranza. Anche perché, nella vicenda, c’è un convitato di pietra: Silvio Berlusconi. Il leader di FI, nel momento più difficile della storia recente della Lega, attraverso i suoi emissari ribadisce al segretario leghista il suo «no» a Marcello Foa presidente della Rai e chiarisce l’autonomia del partito azzurro nei confronti della Lega. Punti sui quali FI non abbasserà la testa nei confronti di un partito che sta attraversando un momento complicato della sua vita, anche in riferimento alla vicenda dei fondi.

