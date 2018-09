Moto: Misano, vince Dovizioso davanti a Marquez

Terzo Crutchlow, Lorenzo cade quando era secondo. Settimo Valentino Rossi

Andrea Dovizioso (Ducati) ha vinto il Gp di Misano precedendo le Honda di Marc Marquez e Cal Crutchlow. Jorge Lorenzo, con la seconda Ducati ufficiale, è caduto durante il penultimo giro, mentre era in seconda posizione. Settimo posto per Valentino Rossi con la Yamaha.

Per Dovizioso – passato al comando della gara a 14 giri dal termine con il sorpasso su Lorenzo – è il terzo successo stagionale, dopo quelli in Qatar e Repubblica Ceca. Marquez conserva saldamente la testa del mondiale MotoGp, con 67 punti di vantaggio sullo stesso Dovizioso e 70 su Rossi. La Yamaha ha messo Maverick Vinales al quinto posto. Lorenzo ha tagliato il traguardo in diciassettesima posizione.

Dovizioso, oggi ho veramente goduto – “Oggi ho veramente goduto, tranne gli ultimi giri quando ho visto che Jorge (Lorenzo, ndr) cominciava a spingere. In quelle fasi lui è fortissimo”. Andrea Dovizioso è raggiante, ai microfoni di Sky Sport, per il successo di Misano, il primo per lui in carriera sulla pista di San Marino. Lorenzo ha poi buttato via la rimonta sul compagno di team con una scivolata durante il penultimo giro. Ma Dovizioso, ora secondo nel mondiale, forse sarebbe stato comunque irraggiungibile perché “ero in trance con la mia Ducati – ha detto il pilota – Funzionava tutto benissimo. Non abbiamo novità, è solo un amalgama che migliora di gara in gara. Un mix di fluidità ed esplosività che quando si incontrano permettono di dare il massimo”.

