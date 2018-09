NOMADI /NUOVO ASSALTO AL CAMPO DELLA CRI DI VIA RAMAZZINI, OCCUPAZIONE SVENTATA

“la notte scorsa è stato sventato dagli operatori della Croce Rossa Italiana l’occupazione del campo attrezzato per l’accoglienza dei nomadi in via Ramazzini voluto dal Comune di Roma a seguito dello sgombero dell’ex stanziamento del camping river. Si è trattato di circa 30 nuovi nomadi, ancora non identificati, che si sono introdotti all’intero dell’area rompendo la rete di recinzione e danneggiando la cancellata. Continua nel silenzio delle Istituzioni l’assalto a quest’area che al momento ha dei numeri ancora limitati di rom che però inevitabilmente attirano altre famiglie rom che per motivi ancora non chiariti spesso si introducono nel campo senza alcuna autorizzazione. Nel frattempo abbiamo già denunciato l’accesso furtivo ai magazzini della Croce Rossa avvenuto in piena estate e allo stesso tempo nei quartieri Monteverde e Portuense sono aumentate le aggressioni, le intimidazioni, i furti, tentate rapine e scippi.Lo dichiarano in una nota gli esponenti della Lega Fabrizio Santori, dirigente romano, e Giovanni Picone, capogruppo Municipio XII.

