DA INFERMIERI A OSTETRICHE,IL 12 TEST PER 75MILA STUDENTI

– Sono circa 75 mila, in calo rispetto allo scorso anno, gli studenti che mercoledì 12 sosterranno nelle 37 Università Statali l’esame di ammissione per i 23.487 posti nei 409 corsi di laurea per le 22 professioni sanitarie. Dopo il test di Medicina della scorsa settimana, a cercare di essere ammessi saranno stavolta futuri infermieri, fisioterapisti, ostetrici, logopedisti, tecnici radiologi. In media ci sarà 1 posto ogni 3 concorrenti. A fornire il quadro, è Angelo Mastrillo, segretario della Conferenza Nazionale Corsi Laurea Professioni Sanitarie e docente dell’Università di Bologna. «I 23.487 posti a bando sono di più dei 22.962 dello scorso anno (+6,7%), mentre sono in calo le domande, da 80.456 a 75.016, pari al -6,7%. Di conseguenza diminuisce anche il rapporto domande su posto da 3,5 dello scorso anno all’attuale 3,2», spiega Mastrillo. Confrontando i dati con i corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, in cui il rapporto era di un posto disponibile ogni 6 domande, per le 22 professioni sanitarie si va dal massimo di 12,9 domande per un posto per fisioterapia al minimo di 0,7 di assistente sanitario. Il numero maggiore di posti a bando è per infermiere con quasi 14 mila posti e 20.691 domande, seguito da fisioterapista con 1.882 posti e 24.250 domande, che sono il numero maggiore in assoluto. Il calo delle domande, conclude l’esperto, «ha riguardato la maggioranza delle professioni e tutte le Università con l’unica eccezione di Ferrara con +12,7%, Verona +9,5%, Ancona +2,3% e Roma Sapienza con +1%. In calo invece tutte le altre Università, fino al -8,1% di Padova, -8,5% di Napoli e -12% di Torino»

