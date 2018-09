Subiaco, via libera a elisuperficie e completamento Pronto Soccorso

Via libera della Regione Lazio alla realizzazione dell’elisuperficie e all’adeguamento del Pronto Soccorso dell’ospedale Angelucci di Subiaco. Approvato il progetto esecutivo. “Eravamo in attesa della determinazione della Regione – spiega il commissario straordinario della Asl Roma 5, Giuseppe Quintavalle – ora saranno avviate tutte le procedure amministrative per far sì che si che i lavori possano iniziare il prima possibile. Sì tratta di interventi importanti e molto attesi che dimostrano ancora una volta l’attenzione dell’Azienda e della Regione verso questo territorio”.

