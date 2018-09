Ancora fiamme su un bus Atac: paura a via Cortina d’Ampezzo

E’ ancora emergenza “Flambus” come è stata ribattezzata sui social. In via Cortina d’Ampezzo l’ennesimo autobus ha preso fuoco. La schiuma dell’estintore sulla strada, acqua e panico tra le persone presenti si vedono in video che racconta gli attimi concitati. Oltre 20 i mezzi che sono andati a fuoco dall’inizio dell’anno. Il più drammatico l’8 maggio alle 10, in via del Tritone quando una commessa rimase ferita. Sul grave incidente la procura ha anche aperto un fascicolo.

