Antonello Colonna “coach” per il personale del Nuovo ospedale dei Castelli

Una giornata a Vallefredda organizzata da Asl Roma 6 .I temi? Dal cambiamento al lavoro di squadra

“Spesso l’esperienza del cambiamento è accompagnata da sentimenti di paura e straniamento, come se il prevedere elementi che esulano dell’assetto tradizionale creasse allarme e ostilità verso il nuovo. Tuttavia, un cambiamento compiuto con successo apre alla meraviglia di fronte all’opera realizzata e dispone cuori e sentimenti a nuovi possibili percorsi. Di qui l’idea di realizzare due incontri di coaching sul tema del cambiamento e del lavoro di squadra”.

Così il Direttore generale della Asl Roma 6, Narciso Mostarda, racconta “Percorsi d’autore”, l’iniziativa che vedrà protagonisti due personaggi di grande valore, lo Chef Antonello Colonna (il 14 settembre) e il Contrabbassista Maurizio Turriziani (il 21 settembre).

Dalle loro storie gli operatori potranno attingere risorse morali e simboliche di vitale importanza, soprattutto in un momento di grande cambiamento per l’azienda e per il territorio, come l’apertura del Nuovo ospedale dei Castelli.

Dialogheranno con Colonna, Giuseppe Novelli, Rettore dell’Università di Tor Vergata e Narciso Mostarda.

La prima giornata: dallo straniamento allo stupore dell’opera compiuta

Definito “anarchico ai fornelli”, nel corso della sua importante carriera lo Chef Antonello Colonna ha innovato con coraggio l’alta cucina e la hospitality, desacralizzando le proprie radici per preservarle e valorizzarle in tutto il mondo. La possibilità di ascoltare il suo racconto autobiografico di cuoco, imprenditore e talent scout, costituisce una preziosa occasione di apprendimento per quanti si trovano nella necessità di affrontare un grande mutamento.

Incontro con lo Chef Antonello Colonna

Ospite Giuseppe Novelli, Rettore Università di Tor Vergata

14 settembre, ore 10:00, Antonello Colonna Resort & Spa, Labico (Roma)

(Evento riservato agli operatori della Asl Roma 6)

